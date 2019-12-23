Райффайзенбанк представил «Рейтинг идей»

Райффайзенбанк запустил в интернет-банке раздел «Рейтинг идей» для малого бизнеса. Этот сервис дает клиентам финансовой организации возможность непосредственно влиять на развитие функциональности самого интернет-банка. Пользователи могут голосовать за идеи, интересные именно им.

По словам руководителя направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка Максима Глазова, основная задача команды банка — предоставлять только те финансовые решения, которые необходимы клиентам. Иногда исследования в этой области занимают много времени, а предугадать их итог сложно.

«Мы искали решение, которое позволит нам получить быструю обратную связь от клиентов и корректно приоритезировать задачи», — пояснил руководитель направления по цифровому малому бизнесу Райффайзенбанка Максим Глазов.

Именно таким решением стал «Рейтинг идей». Мнение клиентов позволяет команде банка понять, что стоит взять в работу в первую очередь, добавил топ-менеджер.

Сервис поможет быстрее и эффективнее развивать интернет-банк для малого бизнеса, а также лучше понимать индивидуальные потребности клиентов.

В феврале Райффайзенбанк занял третье место в рейтинге российских банков по объему кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу (МСБ), составленном агентством «Эксперт РА». В 2018 году объем кредитов составил 199,7 млрд рублей, увеличившись на 54,1% по сравнению с годом ранее.