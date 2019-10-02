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Райффайзенбанк запустил программу лояльности для малого бизнеса

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Райффайзенбанк совместно с Mastercard с 1 октября запустил программу лояльности для малого бизнеса. Теперь клиенты банка смогут воспользоваться спецпредложениями от партнеров программы Mastercard Бизнес-Бонус, расплачиваясь бизнес-картой Mastercard.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, кампания продлится до 30 ноября этого года. Для того чтобы активировать участие в ней, перед покупками нужно зарегистрировать бизнес-карту Райффайзенбанка на сайте https://business.mastercard.ru/. После этого клиент станет получать баллы. По условиям 1 бонус эквивалентен 500 рублям.

Впоследствии баллы можно обменять на скидки от партнеров. Например, 30 бонусов равны скидке в 500 рублей на поездку с «Яндекс.Такси» или покупку в гипермаркете «Перекресток», а онлайн-сервис OneTwoTrip предоставляет скидку в 1 тыс. рублей за 2 бонуса.

Отмечается, что оборот клиента Райффайзенбанка по бизнес-карте в среднем составляет около 75 тыс. рублей ежемесячно. Таким образом, он сможет заработать не менее 65 бонусов за два месяца действия программы. По словам руководителя управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Дениса Скокова, в организации рассчитывают, что большинство пользователей оценят преимущества кампании.

«Чтобы клиентам было удобно, механика очень простая: достаточно зарегистрироваться в программе и получать бонусы за привычные повседневные траты. Для банка это возможность повысить популярность безналичных платежей», — отметил он.

Директор по развитию направления коммерческих продуктов Mastercard в России Джемал Агрба со своей стороны отметил, что компания активно работает над предоставлением российским предпринимателям передовых инструментов и продуктов для ведения бизнеса.

«При том, что в настоящий момент у малого и среднего бизнеса в России существует запрос на специализированные программы лояльности, они не сильно распространены на нашем рынке. Именно поэтому мы создали и активно продвигаем программу Mastercard Бизнес-Бонус и рады, что совместно с Райффайзенбанком создали специальную версию с предложениями для клиентов этого банка», — заключил Агрба.

В феврале сообщалось, что Райффайзенбанк вошел в тройку лидеров по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. Рейтинг составило агентство «Эксперт РА».

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