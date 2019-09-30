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Райффайзенбанк усилил IT-команду

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Райффайзенбанк сформировал управленческую команду IT-направления. В частности, в организации появились Chief Technical Officers (CTO; технические директора) в каждом из четырех бизнес-доменов.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, общая численность IT-специалистов с 2016 года возросла втрое, достигнув 1,5 тыс. Это связано с тем, что в период с 2016 по 2017 год руководство банка пересмотрело вектор технологического развития в сторону гибких практик. В результате началась реорганизация и переосмысление процесса работы над продуктами.

«Как следствие, вокруг продуктов образовались самостоятельные кросс-функциональные команды, работающие в фреймворке LeSS (Large Scaled Scrum). Это обусловило появление ряда новых для банка ролей в командах: владельца продукта, Tech Lead, скрам-мастера», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что в рамках технологической трансформации финансовая организация ставит в приоритет переход на гибкие практики в работе над продуктами (это позволяет быстрее выводить их на рынок); усиление направления по исследованию новых технологий; быстрое внедрение инновационных решений в бизнес-процессы; ориентация на принятие решений на основе данных, что включает создание соответствующей инфраструктуры и улучшение качества данных.

Руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч отметил, что структура менеджмента должны быть гибкой, чтобы своевременно меняться и отвечать на вызовы.

«Последние несколько лет мы «наращиваем мускулатуру IT»: утроили численность IT-специалистов, вбираем опыт других индустрий, нанимая в том числе на управленческие позиции, людей не из банковского бизнеса», — рассказал он.

Эксперт в Agile-трансформации крупных компаний, управляющий партнер и Agile-коуч компании ScrumTrek Сергей Рогачев, комментируя изменения в Райффайзенбанке отметил, что основная цель финансовой отрасли сегодня — это согласовать бизнес и разработку.

«IT-компания с банковской лицензией — вот конечная цель технологических трансформаций банков. Цифровые каналы — ключевой приоритет бизнеса, поэтому изначально аутсорсинг-разработка переводится внутрь. Но это приводит к новым вызовам», — добавил он.

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