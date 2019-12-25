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Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

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Фото: TASS/Zuma
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Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией. Об этом в Telegram сообщил депутат рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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По его словам, заседание длилось около часа.

«Формат заседания полностью закрытый — ДСП (для служебного пользования)», — указал он.

Ранее в этот же день в «Нафтогазе» сообщили, что следующие переговоры об окончательном согласовании договора по транзиту газа пройдут с «Газпромом» 26 декабря.

20 декабря стороны подписали протокол о транзите, который предусматривает прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год. Кроме того, Киев обязуется отказаться от новых исков против «Газпрома», а российская компания — выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

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