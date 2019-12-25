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Отравившихся в Москве детей госпитализируют

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Отравившиеся дети, которые прибыли в Москву из нескольких регионов России, будут госпитализированы в больницы. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

По данным РЕН ТВ, число пострадавших — подростков 15-17 лет — выросло до 17. Они находятся в удовлетворительном состоянии, угрозы для их жизни нет.

«Предварительный диагноз — бактериальное пищевое отравление», — сообщили медики.

Точная причина отравления выясняется.

Накануне сообщалось, что в московском отеле Red Brick 16 человек, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, обратились к медикам из-за недомогания. Бригады медицинской помощи прибыли в гостиницу в течение пяти–восьми минут.

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