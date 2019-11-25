Главврач рассказал о состоянии отравившихся газом детей в Нижегородской области

Все школьники, пострадавшие от отравления газом в средней школе Нижегородской области в понедельник, 25 ноября, отпущены из больниц домой. Угрозы жизни и здоровью детей и взрослого, ранее госпитализированных после инцидента, нет. Об этом сообщил главный врач Вадской центральной районной больницы Александр Горбунов.

«В настоящее время, вот 13:40, все отпущены, то есть это уже хорошо. Всего поступило 44 ребенка и один взрослый. Поступили они в легкой степени тяжести, но у 10 человек было (состояние. — Ред.) ближе к средней степени тяжести», — цитирует главврача телеканал «360».

Медики оказывали помощь пациентам в течение трех часов.

Выброс газа произошел на газораспределительной станции, которая находится на расстоянии около километра с лишним от школы в селе Вад.

«Газ поднялся, и ветер принес этот газ в школу, где были открыты форточки», — пояснил он.

Областная прокуратура инициировала проверку по факту происшествия, передает НСН.

Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку после отравления детей, передает RNS.

Ранее 25 ноября сообщалось о 32 отравившихся в здании старшей школы в Нижегородской области, из которых 29 — школьники. Позже число пострадавших учеников увеличилось до 45. Их всех госпитализировали.