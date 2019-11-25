Прямой эфир

Главврач рассказал о состоянии отравившихся газом детей в Нижегородской области

0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все школьники, пострадавшие от отравления газом в средней школе Нижегородской области в понедельник, 25 ноября, отпущены из больниц домой. Угрозы жизни и здоровью детей и взрослого, ранее госпитализированных после инцидента, нет. Об этом сообщил главный врач Вадской центральной районной больницы Александр Горбунов.

«В настоящее время, вот 13:40, все отпущены, то есть это уже хорошо. Всего поступило 44 ребенка и один взрослый. Поступили они в легкой степени тяжести, но у 10 человек было (состояние. — Ред.) ближе к средней степени тяжести», — цитирует главврача телеканал «360».

Медики оказывали помощь пациентам в течение трех часов.

Выброс газа произошел на газораспределительной станции, которая находится на расстоянии около километра с лишним от школы в селе Вад.

«Газ поднялся, и ветер принес этот газ в школу, где были открыты форточки», — пояснил он.

Областная прокуратура инициировала проверку по факту происшествия, передает НСН.

Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку после отравления детей, передает RNS.

Ранее 25 ноября сообщалось о 32 отравившихся в здании старшей школы в Нижегородской области, из которых 29 — школьники. Позже число пострадавших учеников увеличилось до 45. Их всех госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число пострадавших от выброса газа под Нижним Новгородом выросло до 45
Отравление детей газом в Нижегородской области: что известно

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019