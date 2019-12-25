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В столичном отеле отравились 16 человек

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В московском отеле Red Brick 16 человек обратились к медикам из-за недомогания, вызванного предположительно пищевым отравлением, сообщает во вторник, 25 декабря, РЕН ТВ.

Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15-17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, массово отравились.

По информации собеседника агентства, точная причина отравления пока не известна, поскольку нет ясности, где именно отравились дети: в столовой, которая не имеет отношения к отелю, или во время дневной прогулки по городу.

В конце ноября в детском саду № 6 города Беслана были госпитализированы 11 детей после отравления.

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