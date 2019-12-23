На Филиппинах приостановили продажу алкоголя из-за смерти девяти человек

Как минимум девять человек умерли на Филиппинах, отравившись некачественным алкоголем. По этой причине в провинции Лагуна временно приостановили продажу алкоголя.

По данным телеканала CNN Philippines, все отравившиеся были жителями Лагуны. Они употребляли традиционное крепкое кокосовое вино.

Отмечается, что еще около 100 человек пожаловались на симптомы отравления после принятия спиртного. Они были направлены в госпиталь.

Ленинский районный суд Иркутска ранее вынес приговор предпринимателю, организовавшему незаконное производство автомобильной стеклоомывающей жидкости с использованием метанола, от отравления которым в декабре 2016 года погибли 78 человек.