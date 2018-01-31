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Поставщик метанола для смертельного «Боярышника» отделался штрафом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ленинский районный суд Иркутска в среду вынес приговор предпринимателю, организовавшему незаконное производство автомобильной стеклоомывающей жидкости с использованием метанола, от отравления которым в декабре 2016 года погибли 78 человек.

Согласно решению суда, 31-летний подсудимый обязан выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей. Он также лишен права заниматься некоторыми видами деятельности.

По информации иркутской прокуратуры, в 2016 году подсудимый незаконно приобрел метиловый спирт, который его наемные работники смешивали с водой, красителем и отдушкой для продажи в качестве незамерзающей стеклоомывающей жидкости для автомобилей. Купленный метанол потом вошел в состав косметического средства «Боярышник», жертвами которого стали 78 человек. 

«В ходе расследования пятым следственным управлением (с дислокацией в Новосибирске) Главного следственного управления СКР факта массового отравления жителей Иркутска косметическим средством «Боярышник» установлено, что метиловый спирт, использовавшийся для его производства, изготовителям реализовал работник предприятия, которым руководил осужденный», — сообщили в прокуратуре.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник», содержащим метиловый спирт, произошло в Иркутске во второй половине декабря. Общее число отравившихся тогда достигло 123 человека, 78 из них скончались в результате употребления ядовитой жидкости.

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