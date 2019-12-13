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Трехлетний ребенок отравился марихуаной в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Врачи выявили марихуану в крови у госпитализированного с менингитом трехлетнего мальчика. Инцидент произошел в Москве 11 декабря, передает РЕН ТВ.

По словам отца ребенка, несколько дней назад к нему приходил в гости друг, который принес с собой наркотическое вещество и употребил его в подъезде. Оставшееся он оставил у себя, чтобы использовать его позже. При этом мужчина не раскрыл данных о приятеле.

На следующий день, в связи с состоянием здоровья ребенка, мать повезла его в больницу, где у него и выявили наркотическое отравление. Родители не заметили, когда именно и каким образом мальчик употребил марихуану. Вероятно, он нашел наркотик и съел его, сообщает телеканал «360».

В отношении отца ребенка составлены административные материалы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей, сообщили в столичном главке МВД. Материалы проверки передали в территориальное подразделение по делам несовершеннолетних.

Следствие проводит проверку по факту отравления ребенка наркотиками, сообщили в ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Также следователи проверят условия жизни и воспитания ребенка в семье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — цитирует агентство городских новостей «Москва» старшего помощника руководителя ведомства Юлию Иванову.

10 декабря сообщалось, что американские полицейские обнаружили более 30 кг марихуаны на борту самолета, в котором стало плохо впоследствии умершему 21-летнему рэперу Джареду Энтони Хиггинсу (Juice WRLD).

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