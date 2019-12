Более 30 кг марихуаны изъяли из самолета умершего рэпера Juice WRLD

Американские полицейские обнаружили более 30 кг марихуаны на борту самолета, в котором стало плохо впоследствии умершему 21-летнему рэперу Джареду Энтони Хиггинсу (Juice WRLD), сообщает TMZ.

По информации издания, ФБР конфисковало несколько чемоданов, в которых хранилось примерно 32 кг марихуаны. Также, по признанию очевидцев, Хиггинс принял «несколько неизвестных таблеток», перед тем как у него случились приступы.

Кроме того, сообщается, что рэпер был зависим от опиоидного анальгетика Percocet, а на борту самолета правоохранители обнаружили в числе прочего сироп от кашля с содержанием кодеина.

Артисту стало плохо в воскресенье, 8 декабря, в чикагском аэропорту Мидуэй после рейса из Калифорнии. Его доставили в больницу на скорой, однако вскоре он скончался. Точная причина смерти рэпера не установлена, но в СМИ фигурировала информация о вероятном сердечном приступе.

Juice WRLD стал известен в 2018 году, когда вышла песня Lucid Dreams, занявшая первые строчки в хит-парадах. В чарте Billboard Hot 100 она заняла второе место. Другая его песня — All Girls Are the Same — стала хитом после того, как хип-хоп-исполнитель Lil Yachty выпустил ее ремикс.