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Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила письмо правительству РФ с просьбой не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20.

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200. При этом с июля 2022 года ведомство предлагает снизить этот порог до €20: за покупки свыше этой суммы на таможне придется платить пошлину в 15%.

Такие меры призваны поддержать российскую торговлю и предотвратить потери бюджета.

В письме премьер-министру Дмитрию Медведеву глава КонфОП Дмитрий Янин отметил, что инициатива может обернуться сокращением ассортимента доступных в РФ товаров, ударить по малообеспеченным гражданам и жителям отдаленных районов, которые в складчину делают заказы в зарубежных интернет-магазинах.

Эксперты не исключают и роста среднего чека на товары.

Кроме того, по словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, инициатива ударит по государству сильнее, чем по потребителям, так как изменится администрирование посылок. На изменение процесса понадобится порядка $3 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заграница не поможет: кабмин отговаривают от пошлин на посылки за €20

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