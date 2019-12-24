Молдавия отказалась выполнять жесткие условия МВФ

Молдавия не готова выполнять жесткие условия Международного валютного фонда (МВФ), и может приостановить сотрудничество с ним. Об этом во вторник, 24 декабря, заявил премьер-министр республики Ион Кику, сообщает агентство ipn.

«Мы не поставим под удар финансовую систему, если откажемся от сотрудничества с МВФ. Наша цель состоит в том, чтобы сохранить отношения, но не любой ценой», — сообщил Кику.

Отмечается, что сотрудничество Молдавии и МВФ будет прервано, если правительство страны заставят повысить тарифы на газ или отказаться от инвестиций в инфраструктуру. Кику добавил, что эти требования ему озвучили в фонде.

При этом, по словам премьера, Москва и Кишинев достигли договоренности о снижении цены на российский газ для Молдавии и необходимости в повышении тарифов нет.

Кроме того, власти Молдавии договорились с Россией о займе примерно на $300 млн, которые республика планирует направить на ремонт и строительство дорог.

Сейчас Молдавия покупает голубое топливо у «Газпрома» по договору, подписанному в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от нефтяных цен на мировых рынках. Контракт перестает действовать 31 декабря 2019 года.

23 декабря стало известно, что Молдавия с января 2020 года будет получать газ из России так же, как и раньше — через Украину.