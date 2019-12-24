Роспотребнадзор примет жесткие меры к продавцам никотиносодержащих смесей

Роспотребнадзор поручил руководителям своих территориальных органов принять максимально жесткие меры для прекращения продажи снюса, насвая и прочей некурительной никотиносодержащей продукции и при необходимости передать информацию в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Соответствующее сообщение 24 декабря опубликовано на сайте службы.

«Во все территориальные органы Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека об организации различных форм проверок для незамедлительного прекращения продажи такой продукции», — рассказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что оптовая торговля насваем и снюсом на территории России запрещена законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», однако недобросовестные продавцы продолжают реализовывать аналоги этих товаров.

«Роспотребнадзором лабораторно подтверждена потенциальная опасность употребления такой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью населения, в особенности детей и молодежи», — заключили в службе.

Ранее в этот же день премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет. Премьер также поручил Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СК организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках.

23 декабря Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрел обращение к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщает телеканал «Звезда».

Сенаторы хотят приостановить продажу снюсов до внесения изменений либо в рассматриваемый Госдумой законопроект об их запрете, либо в проект закона о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям, которые могут вступить в силу в 2020 году. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.