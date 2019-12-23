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СФ попросит Кабмин приостановить оборот никотиносодержащих изделий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник рассмотрит обращение к правительству России с просьбой приостановить продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство, сообщил 23 декабря «РИА Новости» глава социального комитета СФ Валерий Рязанский.

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«Мы просим правительство временно приостановить оборот никотиносодержащих изделий, их оптовую и розничную продажу», — заявил он, добавив, что данная мера может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Рязанский отметил, что несмотря на то, что ранее законодатели запретили продажу снюсов и жевательного табака, рынок предлагает новые продукты, в том числе никотиносодержащие конфеты, которые покупают и подростки.

«Впереди школьные каникулы, и нужно принимать меры для защиты здоровья подростков», — подчеркнул сенатор.

Рязанский сообщил, что парламентарии просят Кабмин приостановить оборот никотиносодержащих изделий до внесения изменений либо в находящийся уже в Госдуме закон о запрете снюсов, либо как поправки во втором чтении в сенаторский закон о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям.

«Мы готовы подключиться к законодательной работе и участвовать в разработке поправок», — заключил он.

20 декабря сообщалось, что с 1 января на территории Нижегородской области вступит в силу закон, запрещающий продажу, изготовление, приобретение бестабачной никотиносодержащей продукции.

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