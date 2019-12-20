Закон о запрете продажи и покупки снюсов приняли в Нижегородской области

С 1 января на территории Нижегородской области вступит в силу закон, запрещающий продажу, изготовление, приобретение бестабачной никотиносодержащей продукции. Согласно решению депутатов заксобрания, в кодекс об административных правонарушениях внесут соответствующие изменения, сообщает ИА «В городе N».

Ранее начальник УОДУУПиПДН ГУ МВД по региону, полковник полиции Владимир Тимофеенко рассказал о «плачевной ситуации». По его словам, среди несовершеннолетних популярны шайбы, снюс и спайсы. «Если по табакосодержащим препаратам у нас есть сегодня административная ответственность, то по никотиносодержащим данная практика только нарабатывается», — подчеркнул он. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Как стало известно 3 декабря, в МВД России по Московской области предложили ввести уголовную ответственность за продажу снюса, снаффа и насвая. С данной инициативой выступил начальник управления наркоконтроля ведомства Роберт Адамян. По его словам, те, кто торгует указанными видами наркотиков, являются потенциальными сбытчиками более тяжелых веществ.