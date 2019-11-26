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Минздрав назвал приоритетом снижение потребления табака подростками

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Министерство здравоохранения России сохранило задачу снижения потребления табака среди детей и подростков одним из ключевых приоритетов в рамках антитабачной концепции. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.

Дело — антитабак: борьбу с курением расписали до 2035 года
Минздраву предстоит в течение полугода разработать план по реализации концепции

«Измерение и оценка потребления несовершеннолетними точно так же будет проводиться <...> Задача предупреждения потребления несовершеннолетними никуда не исчезла, она также есть в концепции», — рассказал он агентству.

Замминистра также отметил, что одним из принципиальных моментов концепции стало не только регулирование оборота табачных изделий, но и иных способов доставки никотина. «Предстоит с экспертным сообществом разработать системный план, в котором будут конкретно прописаны те или иные инициативы <…> чтобы положения концепции нашли свое практическое воплощение», — подчеркнул Салагай.

Ранее, 22 ноября, правительство России утвердило антитабачную концепцию до 2035 года и поручило Минздраву в ближайшие шесть месяцев разработать план мероприятий по ее реализации.

14 октября сообщалось, что Минздрав представил правительству доработанную антитабачную концепцию. Согласно документу, запрещено курение в вузах, школах, больницах, магазинах, аэропортах, кафе, ресторанах, гостиницах, самолетах, поездах, на стадионах, остановках, вокзалах и детских площадках. При этом закон о возврате курилок в аэропорты Госдума приняла в I чтении летом 2019 года.

В своей концепции, предполагающей снижение числа взрослых курильщиков до 21%, Минздрав обратил внимание на расположение курилок в терминалах воздушных гаваней. По словам Салагая, предлагались различные идеи, в том числе их размещение на равном удалении от входов и выходов на посадку, а также ограничение числа курилок, расположенных в чистой зоне.

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