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Совфед одобрил возвращение курилок в аэропорты

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Совет Федерации одобрил закон о возвращении курилок в здания аэропортов. Соответствующее решение сенаторы приняли на заседании в понедельник, 23 декабря.

Затяжка рейса: курилки в аэропортах заработают в начале 2020 года
Они будут бесплатными для пассажиров

Как пишет «РИА Новости», согласно тексту документа, курительные комнаты должны находиться за непрозрачными стенами и должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться этими помещениями смогут прошедшие регистрацию на рейс или следующие транзитом пассажиры. При этом данные помещения будут располагаться в зонах для зарегистрировавшихся пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний, уточняет НСН.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», автором инициативы о возвращении курилок в аэропорты выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Закон о возвращении курилок в аэропорты 12 декабря приняла Госдума, пишет «Газета.ру». 13 декабря сообщалось, что вступить в силу он может уже в начале 2020 года.

Курение в общественных местах было запрещено в России в 2013 году с принятием «антитабачного» закона. Сначала под запрет попали стадионы, школы, вузы, больницы, магазины, детские площадки, а также самолеты, отмечает телеканал «Звезда». Также под запрет попала реклама и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.

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