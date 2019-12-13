Российские поезда предложили оборудовать курилками

В российских поездах предложили создать специальные места для курения в поездах дальнего следования. С соответствующей инициативой выступила сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева.

«Еще бы мы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков», — заявила она в беседе с RT, призвав не ограничиваться возвратом курилок в аэропорты.

Беклемищева отметила, что Движение поддерживает принятие Госдумой этого закона и выступает за то, чтобы развести максимально далеко курящих и некурящих людей.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ранее автор инициативы по возвращению курилок в аэропорты депутат Сергей Боярский подчеркнул, что целью законопроекта является возвращение чистого воздуха в общественное пространства, потому что курильщики продолжают курить в туалетах, несмотря на запреты.

12 декабря Госдума приняла закон о курительных комнатах в аэропортах, которые могут открыться в транзитных зонах аэропортов. В законе также прописаны требования к оборудованию мест для курения, за вход в которые пассажирам не придется платить.