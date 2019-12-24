Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

В городе Клинцы Брянской области мужчина застрелил свою жену. Об этом 24 декабря сообщил портал «Клинцы.Info».

Инцидент произошел вечером 24 декабря в районе Стодола. По данным телеканала «Городской», убийство произошло перед школой №3. У погибшей женщины остались трое детей.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как передает «Газета.ру», официального подтверждения информации в настоящее время не поступало.

Ранее, 15 декабря на юго-западе Москвы полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.