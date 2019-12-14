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Полиция возбудила дело после обстрела машины рэперов в Липецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полиция Липецка возбудила дело о хулиганстве в отношении мужчины, выстрелы которого, вероятно, услышали рэперы HammAli & Navai из машины. Об этом 14 декабря «РИА Новости» сообщил представитель УМВД по региону.

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«В отношении 27-летнего мужчины, который, предположительно, производил выстрелы, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — приводит агентство слова собеседника.

Он также добавил, что полиция на данный момент выясняет обстоятельства произошедшего. По его словам, пока что нельзя сказать точно, откуда и почему производились выстрелы и производились ли они вообще.

Как сообщил агентству источник в экстренных службах, на машине артистов нет следов от пуль.

По словам самих рэперов, после концерта в развлекательном центре «Мегаполис» на них напали и открыли огонь из преследовавшей их машины. Правоохранительные органы начали проверку после того, как артисты написали заявление о том, что в непосредственной близости от их автомобиля были слышны хлопки, похожие на выстрелы.

В декабре 2018 года трое неизвестных в Москве напали на рэпера Давида Нуриева (Птаха). Один из них был вооружен битой. Сам музыкант рассказал, что гулял с собакой, когда на него напали со спины. Он попытался убежать от нападавших и забежал в первые попавшиеся ворота, где оказался правоохранитель, который защитил Птаху, однако сам получил травму — нападавший сломал ему руку.

Ответственность за нападение взял на себя рэпер Никита Канобович (Obe 1 Kanobe). Позднее в соцсетях было опубликовано видео нападения. На нем видно, как Obe 1 Kanobe атакует Птаху, после чего тот убегает. На записи также слышны звуки выстрелов.

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