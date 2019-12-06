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Четыре человека погибли при попытке ограбления магазина в США

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Фото: twitter.com
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Четыре человека погибли при попытке ограбления ювелирного магазина во Флориде (США). Об этом сообщила газета Miamy Herald.

Двое мужчин попытались совершить налет на магазин городе Корал-Гейблс, но сотрудники вызвали полицию. Чтобы уйти от преследования, злоумышленники угнали грузовик службы доставки, захватив его шофера в заложники.

В ходе погони был убит случайный прохожий и заложник. Кроме того, полиция застрелила подозреваемых. Также одна из сотрудниц магазина получила ранение от срикошетившей пули.

20 марта сообщалось, что в США мужчина в костюме единорога ограбил магазин. Он забрал деньги и пачку сигарет. После этого злоумышленник попытался скрыться вместе со своим сообщником на автомобиле, но они попали в ДТП и были госпитализированы.

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