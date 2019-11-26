В Голливуде застрелили преступника с мачете
Полицейские в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния) застрелили грабителя, вооруженного мачете. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал представитель пресс-службы городского департамента полиции лейтенант Крис Рамирес.
Отмечается, что злоумышленник, угрожая мачете, ограбил магазин, затем попытался угнать автомобиль, врезался в патрульную полицейскую машину и попытался скрыться.
После этого по нему был открыт огонь.
Раненого мужчину доставили в больницу, где он скончался. Один из полицейских, пытавшихся его задержать, получил травму.
13 августа сообщалось, что в Австралии мужчина напал на прохожих с мачете, в результате чего пострадала женщина.