В Голливуде застрелили преступника с мачете

Полицейские в Голливуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния) застрелили грабителя, вооруженного мачете. Об этом в Twitter-аккаунте рассказал представитель пресс-службы городского департамента полиции лейтенант Крис Рамирес.

Отмечается, что злоумышленник, угрожая мачете, ограбил магазин, затем попытался угнать автомобиль, врезался в патрульную полицейскую машину и попытался скрыться.

После этого по нему был открыт огонь.

UPDATE: Our LAPD Public Information Officer, Lieutenant Chris Ramirez, provides details on the Officer-Involved Shooting which occurred in Hollywood Division, resulting in the death of a carjacking suspect armed with a large machete. pic.twitter.com/CqA07mvUPw — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 25, 2019

Раненого мужчину доставили в больницу, где он скончался. Один из полицейских, пытавшихся его задержать, получил травму.

13 августа сообщалось, что в Австралии мужчина напал на прохожих с мачете, в результате чего пострадала женщина.