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В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

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В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России в воскресенье, 15 декабря.

Инцидент произошел в воскресенье в одном из домов по улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы. Мужчина напал с ножом на мать и нанес ей несколько ножевых ранений. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, злоумышленник бросился на них с пистолетом.

«В соответствии с законодательством полицейский применил табельное оружие», — сообщает пресс-служба.

От полученного ранения мужчина умер. По данному факту полицейские проводят проверку, по итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее в воскресенье в Москве неизвестный набросился с ножом на продавца одного из столичных торговых центров. В результате инцидента пострадавшего госпитализировали в реанимацию с колото-резаным ранением живота.

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