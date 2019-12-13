СМИ сообщили о нападении студентки с ножом на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

Семнадцатилетняя студентка Чебоксаркого экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на МВД Чувашии.

«Девушка 2002 года рождения напала с ножом на заведующую отделением колледжа. Она была с поверхностными ранами лица и рук доставлена в медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. Жизни пострадавшей ничто не угрожает. Предполагаемая злоумышленница задержана», — рассказали агентству в ведомстве.

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что в данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 105-й статье Уголовного кодекса («Покушение на убийство»). К делу также подключились представители подразделения МВД по делам несовершеннолетних. Будет проведена экспертиза психического здоровья девушки.

Ранее 12 декабря в Московской области мужчина, вооруженный ножом, бросился на двух восьмилетних девочек. Подмосковные правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.