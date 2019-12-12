Мужчина в Подмосковье бросился с ножом на детей

В Московской области вооруженный ножом мужчина бросился на двух восьмилетних девочек. Полиция проводит проверку по факту случившегося. Об этом 12 декабря сообщает портал «Подмосковье сегодня».

Инцидент произошел в Раменском районе, на Молодежной улице, около дома № 27. По словам председателя дома Алексея Пондина, нападавший кружил по району, будто кого-то ждал. Он отметил, что в указанном доме злоумышленник не проживает, пишет НСН. Председатель дома добавил, что, со слов отца одной из девочек, неизвестный крикнул им: «Бегом домой!» После чего направился к детям с ножом. У двери подъезда установлен пандус, поэтому детям удалось с ним разминуться.

Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения у дома. На кадрах записи видно, как мужчина в очках достал нож, а через несколько секунд мимо пробежал ребенок, за которым последовал злоумышленник. Девочка утверждает, что в момент случившегося была с подругой, но та не попала в кадр.

Председатель дома написал заявление в полицию. Подмосковные правоохранители проводят проверку по факту произошедшего, устанавливают все обстоятельства ЧП.

В ноябре сообщалось, что мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье.