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Школьницу в Москве избили из-за сумки стоимостью €1,5 тыс.

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Двое неизвестных напали на школьницу в центре Москвы. 16-летнюю девушку избили и ограбили. Об этом рассказал источник агентства городских новостей «Москва» в правоохранительных органах 2 декабря.

О происшествии мать подростка сообщила в полицию. По словам женщины, инцидент произошел в подземном переходе на ул. Зацепский Вал.

В заявлении она указала, что злоумышленники «ударили подростка в лицо» и отобрали у нее дамскую сумочку Valentino стоимостью €1,5 тыс. (более 100 тыс. рублей), блок зарядки за 4 тыс. рублей, наушники Apple, транспортную карту «Тройка» и ключи от квартиры.

Один нападавший был в черной куртке, другой — в черной толстовке. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ноябре новосибирский школьник избил одноклассницу, которую ранее выгнали с чаепития.

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