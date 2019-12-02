На Украине кот задушил младенца в коляске

В Винницкой области Украины домашний кот задушил 9-месячную девочку, оставленную без присмотра взрослых. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщается на сайте УНН.

По информации агентства, ссылающегося на начальника Липовецкого отделения полиции Винницкой области Павла Дармограя, 30 ноября мама девочки оставила ребенка в коляске. Женщина занималась домашними делами, а когда подошла к ребенку, то обнаружила дочь мертвой. На девочке лежал кот.

Как заявил Дармограй, мер в отношении семьи пока не принято, так как она сейчас преодолевает «психологическую проблему».

«Думаю, в дальнейшем уже будем разбираться — когда будут выводы, когда проведут захоронение ребенка», — добавил он. Сотрудники экстренных служб работают с матерью, сказал начальник полиции.

Накануне в центре Киева неизвестный обстрелял автомобиль Range Rover. При обстреле погиб трехлетний мальчик, находившийся в салоне внедорожника.