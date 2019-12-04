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СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

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Фото: Global Look Press/D. u. M. Sheldon
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Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края. Об этом со ссылкой на официального представителя регионального СК Елену Матафонову сообщило агентство «Кам24».

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По ее словам, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана надлежащая юридическая оценка действиям лиц, которые ответственны за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города.

Инцидент произошел 28 ноября на улице Кронштадтской недалеко от детского сада и школы. Собаки напали на 11-летнюю девочку. Она пыталась самостоятельно спастись от них, но не смогла. В результате псов от ребенка отогнали проходившие мимо женщины.

Ребенок не получил тяжелых повреждений, так как была одета в толстую парку. Также она смогла закрыть голову капюшоном, когда животные сорвали с нее шапку.

Мать девочки рассказала «Кам24», что намерена судиться с администрацией, так как на собак и раньше поступали жалобы, в том числе из школы. По данным агентства, после происшествия животных из опасной стаи, которых удалось поймать, отстрелили.

В целом по России от укусов бродячих животных за первые восемь месяцев 2019 года пострадали 287 тыс. человек, около 30% из них — дети. За весь прошлый год к медикам обратились более 385 тыс. укушенных, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. За бездомных животных отвечают муниципалитеты. Но их нормативные документы не предусматривают оперативного отлова таких собак и их проверку на бешенство.

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