Прямой эфир

В Москве росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении с ножом на человека

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемого в нападении с ножом на человека на востоке Москвы задержали в среду, 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов, расположенном на ул. 15-я Парковая. «Со слов очевидцев, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников драки нанес другому удар ножом и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя ведомства.

Пострадавшего в результате нападения госпитализирован в одну из больниц города.

29-летнего уроженца Ставропольского края передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в этот же день сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на двух сотрудников полиции в одном из сел Балтайского района Саратовской области. 48-летний мужчина схватил нож и нанес одному из полицейских удар в область живота, второму в область груди и живота, когда правоохранители пришли к нему в дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Мужчина с ножом напал на полицейских под Саратовом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019