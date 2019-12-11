В Москве росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении с ножом на человека

Подозреваемого в нападении с ножом на человека на востоке Москвы задержали в среду, 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов, расположенном на ул. 15-я Парковая. «Со слов очевидцев, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников драки нанес другому удар ножом и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками вневедомственной охраны», — цитирует агентство городских новостей «Москва» представителя ведомства.

Пострадавшего в результате нападения госпитализирован в одну из больниц города.

29-летнего уроженца Ставропольского края передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в этот же день сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на двух сотрудников полиции в одном из сел Балтайского района Саратовской области. 48-летний мужчина схватил нож и нанес одному из полицейских удар в область живота, второму в область груди и живота, когда правоохранители пришли к нему в дом.