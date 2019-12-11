Мужчина с ножом напал на полицейских под Саратовом

В одном из сел Балтайского района Саратовской области вооруженный ножом мужчина напал на двух сотрудников полиции. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета (СК) в среду, 11 декабря.

Инцидент произошел накануне, когда правоохранители пришли в дом к мужчине «в связи с исполнением служебных обязанностей».

«Увидев на пороге дома полицейских, 48-летний мужчина схватил нож и нанес одному из полицейских удар в область живота, второму в область груди и живота. Несмотря на надетые на полицейских бронежилеты, первый из них получил проникающее ранение в живот. Второй благодаря средству защиты не был ранен», — говорится в сообщении ведомства.

Нападавшего задержали, против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Пострадавший полицейский госпитализирован.

3 декабря в подмосковных Мытищах мужчина напал на сотрудника ДПС из-за замечания, которое сделал ему полицейский, — злоумышленник переходил дорогу в неположенном месте.