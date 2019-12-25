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«Стараюсь быстрее набрать форму»

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин — о своем возвращении на лед и борьбе с эпидемией травм
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В нынешнем сезоне омский «Авангард» выступает в регулярном чемпионате КХЛ на фоне эпидемии травм. Еще с предсезонных матчей в августе лидеры команды выбывают на длительные сроки. Продолжилась эта тенденция и осенью. Тем не менее, подопечные Боба Хартли умудряются идти на втором месте в Восточной конференции, исправно набирая очки.

Одним из травмированных лидеров оказался защитник Алексей Емелин. Он выходил на лед в начале сентября, сыграв в стартовом матче на Кубок открытия против ЦСКА (3:1). Но затем выбыл на три месяца и лишь в начале декабря снова заиграл.

После субботней домашней победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1) 33-летний хоккеист дал интервью «Известиям». Он поделился мнением о результатах команды и рассказал о своем состоянии.

— Уже набрали форму после возвращения на лед?

— Пока еще вхожу в игровой ритм. Стараюсь быстрее набрать оптимальную форму. Тренировочный процесс — это одно, а непосредственное участие в официальном матче — другое. Но ничего, постепенно прибавляю от игры к игре.

— За счет чего «Авангард» пережил эпидемию травм с минимальными потерями и сейчас уверенно идет вверху таблицы?

— Здесь каждый проникся тем, что любой из хоккеистов может решить игру и сделать результат. Поэтому все действовали на пределе своих возможностей, играли правильно — прежде всего, в обороне. Ну, и старались как можно острее действовать в атаке.

— «Авангард» победил «Салават» и «Сибирь» (3:1) после неудачной домашней игры с «Барысом» (2:3). Что говорили в команде после того поражения?

— Конечно, мы общались в раздевалке с ребятами и тренерским штабом. Понимали, что не можем так играть. Просто недопустимо для одного из лидеров конференции показывать такой хоккей. Поэтому попытались исправить все ошибки того матча и идти дальше.

— Для команды принципиально завершить регулярный чемпионат вверху таблицы? Есть цель догнать лидирующий на Востоке «Ак Барс»?

— Мы идем от игры к игре. Стараемся каждый матч играть на победу. Хотим забраться как можно выше в таблице. Пока вроде всё неплохо получается. Но впереди еще много игр, всё может измениться, так что нельзя расслабляться. Надо и в дальнейшем каждую встречу проводить на пределе своих возможностей.

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