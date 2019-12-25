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Форма в Давосе: «зеленое дерби» КХЛ в Швейцарии оказалось сверхголевым

Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» провели на глазах у европейской публики один из самых ярких матчей в сезоне
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Фото: КХЛ/Юрий Кузьмин
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Задолго до вынесенного в Швейцарию матча эксперты гадали, получится ли у «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» показать яркий хоккей, который было бы не стыдно демонстрировать европейской публике — именно ее старается привлечь Континентальная хоккейная лига (КХЛ) такими встречами. Но в Давосе уфимский и казанский клубы подарили болельщикам обилие голов и моментов, выдав одну из самых зрелищных игр в сезоне. Победа в итоге досталась «Салавату» (4:3 ОТ).

Заснеженный Давос

На знаменитом горнолыжном курорте в Давосе два дня не прекращался снегопад, и на дорогах был коллапс. Это сказалось на посещаемости матча. Несмотря на достаточно широкую продажу билетов, арена «Айсштадион Давос» была заполнена чуть больше, чем на половину — 4528 зрителей при вместимости в 7080.

Смена климата негативно сказалась на игроках «Салавата». Утром в день матча стало ясно, что из-за простуды сыграть не смогут два лидера уфимцев — капитан Григорий Панин и вратарь Юха Метсола. Для подопечных Николая Цулыгина, из предыдущих 10 матчей проигравших восемь и оказавшихся на грани вылета из зоны плей-офф Восточной конференции, это казалось катастрофой. Впрочем, перед матчем игроки были оптимистичны и отмечали, что снегопад их не пугает, хотя и подчеркивали сложность первых дней пребывания в горах.

— Что мы, снега не видели? — отметил нападающий «Салавата» Никита Сошников. — Но переход в среднегорье ощущается физически. Два–три упражнения на тренировке — и сразу задыхаешься. С этим ничего не поделаешь — нет времени адаптироваться. Физиологию не обманешь, поэтому надо на льду действовать умнее, играть короткими сменами.

В Давос приехало солидное количество российских болельщиков. Были даже люди в форме омского «Авангарда». Но основная публика собралась всё-таки из числа местных. Хотя было особенно слышно русскую речь за счет громкой поддержки фанатских секторов из Казани и Уфы. Особенно болельщики отличились перед самым началом игры, когда произошел технический казус с исполнением гимна России. По ошибке организаторы включили музыку Глинки. Удивились даже швейцарские работники стадиона. Впоследствии президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель принес извинения за эту ошибку. Настоящий гимн, на музыку Александрова, стали петь болельщики, к ним подключилась часть фанатов «Ак Барса», приехавших с духовыми инструментами.

Спасение «Салавата»

Кризис «Салавата» привел к слухам об отставке Николая Цулыгина с поста главного тренера. Ходили разговоры, что в Давос прилетит его вероятный сменщик, нынешний наставник сборной Чехии Милош Ржига. Тем более уфимцы остаются в Швейцарии еще на неделю, так как примут участие в старейшем хоккейном турнире на Кубок Шпенглера, который пройдет с 26 по 31 декабря.

Но генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов утром в день матча решительно опровергал разговоры о возможных переменах. А итоговый результат заставил забыть о них как минимум до постпраздничного периода.

— Мы не обращали внимания на разговоры о смене тренера — просто готовились к матчу и старались сыграть на пределе своих возможностей, — сказал «Известиям» защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин. — Тренировались и играли в обычном режиме. Отличие только в том, что это Давос, а не Уфа и Казань. Но атмосфера всё равно была впечатляющая — спасибо болельщикам, что приехали так далеко и поддержали нас. Мы постарались показать качественный хоккей. Думаю, не разочаровали ни наших поклонников, ни швейцарскую публику.

Обе команды создали множество моментов и уже в первом периоде забросили на двоих четыре шайбы — 2:2. Сразу после первого перерыва «Ак Барс» повел в счете, но «Салават Юлаев» не запаниковал и сумел вновь восстановить равновесие. Чуть сбавили уфимцы темп в третьем периоде, когда существенное преимущество имел казанский клуб. Но сменивший Метсолу Андрей Кареев несколько раз спас башкирский коллектив и помог ему дотянуть до овертайма, в первые секунды которого Филип Ларсен забросил победную шайбу в ворота команды из Татарстана.

Несмотря на отдельные организационные сбои, само мероприятие организаторы и спортсмены посчитали успешным. Особенно на фоне прошлогодних вынесенных матчей в Вену, когда из-за разницы в классе соперников не было интриги, и фавориты спокойно обеспечивали себе победу. А «зеленое дерби» в Давосе подтвердило статус одного из самых ярких, если не самого яркого, противостояния в КХЛ и Европе.

— Думаю, зрителям понравился матч, в котором было всё — голы, голевые моменты, интрига, борьба, — сказал «Известиям» нападающий уфимцев Линус Умарк. — Для нас было важно добиться победного результата — в нынешнем положении «Салавата» очки нужны как воздух. Но рад, что удалось это сделать за счет интересной игры. Полагаю, такой матч — отличная реклама КХЛ. Надеюсь, мы выполнили миссию привлечения внимания к лиге со стороны швейцарской публики.

Эта победа позволила «Салавату» закрепиться в зоне плей-офф. Что касается «Ак Барса», то неудача в Давосе не мешает ему оставаться лидером Восточной конференции и всего регулярного чемпионата КХЛ.

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