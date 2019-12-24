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Врач рассказала о способах лечения насморка

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Фото: Depositphotos
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Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина дала советы по лечению насморка. Об этом 24 декабря сообщили на сайте ведомства.

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«Прежде всего необходимо часто проветривать и увлажнять помещение. Пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. Кроме того, следует избегать пользоваться общественным транспортом, где легко повторно заразиться. Проводить промывание носа нужно солевыми растворами — подойдут как аптечные готовые препараты с морской солью, так и самый обычный физиологический раствор», — рассказала Лукина.

При остром рините, протекающим без температуры, врач рекомендует придерживаться постельного режима. Если с болезнью не удалось справиться самостоятельно в течении четырех-пяти дней, необходимо обратиться к доктору, так как на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, что может вызвать массу осложнений.

При самолечении Лукина не советует злоупотреблять сосудосуживающими препаратами, так как это ведет к медикаментозному риниту, увлекаться народной медициной и рекомендует правильно сморкаться — без усилия и напряжения. Для этого лучше всего использовать одноразовые бумажные платки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала способы справиться с похмельем после праздничного застолья.

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