Врач рассказала о способах лечения насморка
Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Минздрава Московской области Ирина Лукина дала советы по лечению насморка. Об этом 24 декабря сообщили на сайте ведомства.
«Прежде всего необходимо часто проветривать и увлажнять помещение. Пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. Кроме того, следует избегать пользоваться общественным транспортом, где легко повторно заразиться. Проводить промывание носа нужно солевыми растворами — подойдут как аптечные готовые препараты с морской солью, так и самый обычный физиологический раствор», — рассказала Лукина.
При остром рините, протекающим без температуры, врач рекомендует придерживаться постельного режима. Если с болезнью не удалось справиться самостоятельно в течении четырех-пяти дней, необходимо обратиться к доктору, так как на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, что может вызвать массу осложнений.
При самолечении Лукина не советует злоупотреблять сосудосуживающими препаратами, так как это ведет к медикаментозному риниту, увлекаться народной медициной и рекомендует правильно сморкаться — без усилия и напряжения. Для этого лучше всего использовать одноразовые бумажные платки.
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