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Марина Брусникина рассказала о работе Михаила Ефремова с сыном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Среднему сыну Михаила Ефремова Николаю Ефремову (от брака с актрисой Евгенией Добровольской. — Ред.) трудно работать рядом с отцом. Об этом в интервью «Известиям» рассказала худрук театра «Практика» Марина Брусникина.

По словам режиссера, звездный тандем отца и сына сейчас вместе репетирует в спектакле «Посадить дерево» по пьесе современного драматурга Алексея Житковского.

«Мне очень нравится, что разборки между отцом и сыном в спектакле играют настоящие отец и сын: многое сразу становится понятно, объяснять не надо. Николаше трудно играть рядом с отцом, особенно поначалу. Он интересно рассказывал мне свои ощущения. Говорит, когда однажды снимался с папой, у него было чувство, что рядом какой-то ураган происходит», — рассказала Брусникина.

При этом худрук «Практики» отметила, что считает актерский тандем отца с сыном потрясающим.

Режиссер также рассказала о работе с Ефремовым-старшим.

«Он замечательный, невероятно ответственный артист. При таком таланте, народной любви и известности степень его ответственности меня поражает. Если он за что-то берется, то делает это досконально, подробно, долго — это никакой не тяп-ляп. Дико скромный и очень хороший человек Миша», — говорит Марина Брусникина.

Полную версию интервью читайте в свежем номере «Известий» от 25 декабря.

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