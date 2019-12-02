В Москве объявили лауреатов премии «Звезда театрала»

В московском Театре имени Евгения Вахтангова прошла церемония награждения лауреатов премии «Звезда театрала», которых выбрали с помощью интернет-голосования.

Лучшим спектаклем большой формы была признана постановка «Макбет» режиссера Антона Яковлева Театра на Малой Бронной. Лучшим спектаклем малой формы был назван «Человек из Подольска Сережа очень тупой» режиссера Марины Брусникиной Театра «Практика», пишет «Интерфакс».

Лучшим режиссером стал Кирилл Серебренников за спектакль «Барокко» «Гоголь-центра». Награду за режиссера получил директор театра Алексей Кабашев.

Лучшей актрисой названа Елизавета Боярская за роль Марины Цветаевой в спектакле «1926» Филармонии имени Шостаковича (Санкт-Петербург). Лауреатом премии в номинации «Лучшая мужская роль» стал Владимир Машков за роль Абрама Шварца в спектакле «Матросская тишина» в Театре Олега Табакова.

В понедельник, 25 ноября, в московском отеле «Балчуг-Кемпински» состоялась 24-я церемония вручения наград Международной премии Станиславского. Ее лауреатами стали режиссер Роман Виктюк, художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, директор Российского Академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и другие.