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Виктюка и Ширвиндта наградили Международной премией Станиславского

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В московском отеле «Балчуг-Кемпински» в понедельник 25 ноября состоялась 24-я церемония вручения наград Международной премии Станиславского. Ее лауреатами стали режиссер Роман Виктюк, художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, директор Российского Академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум и другие.

Гостей мероприятия поприветствовал вице-президент Международного фонда К.С. Станиславского Зейнаб Сеид-Заде, отметив, что лауреаты премии «своей жизнью заслужили» данную награду.

Главные Премии Станиславского 2019 года в номинации «За вклад в развитие российского театра» получили Александр Ширвиндт и Роман Виктюк.

Директор РАМТ Софья Апфельбаум и театральный продюсер Давид Смелянский награждены «За организацию театрального дела».

Премия «За вклад в развитие мирового театра» присуждена известным британцам — актрисе Джуди Денч и драматургу Тому Стоппарду.

Театральный педагог Анна Петрова отмечена «За вклад в развитие актерского искусства», а лучшим театральным критиком была названа Елизавета Суриц. В номинации «Театральная педагогика» премия была присуждена посмертно режиссеру и педагогу Дмитрию Брусникину, скончавшемуся в 2018 году.

«За яркие актерские работы последних лет» награждены артист «Сатирикона» Тимофей Трибунцев и артистка Государственного академического театра имени Ленсовета Лаура Пицхелаури.

«Событием сезона» названа постановка «Барокко» театра «Гоголь-центр».

Международная премия Станиславского учреждена в 1994 году. Через год после создания ее начал присуждать Фонд К.С. Станиславского при поддержке департамента культуры города Москвы и Министерства культуры РФ.

31 октября стали известны режиссеры-номинанты на театральную премию «Золотая маска», церемония награждения которой состоится весной 2020 года.

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