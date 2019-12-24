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Марина Брусникина рассказала о театре будущего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Накануне премьеры камерной оперы Алексея Сюмака «Мороз, Красный нос» по одноименной поэме Николая Некрасова художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина рассказала «Известиям» о будущем театральных постановок. По ее мнению, привычные зрителю спектакли синтезируются с наукой и техникой.

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«Современный мир дает множество возможностей, в том числе и в театральном пространстве. Думаю, будущее театра в коллаборациях, в соединении абсолютно разных форм, притом не только из плоскости творчества», — объяснила Брусникина, уточнив, что драматический театр в его классическом понимании при этом «никуда не денется».

Отвечая на вопрос, кто же инициирует нововведения — режиссеры, ищущие новые постановочные формы или пресыщенные зрители, Брусникина подчеркнула, что театр является своеобразным диалогом, в результате которого возникают коллаборации.

«С одной стороны, эксперимент каким-то образом влияет на зрителя, которому приходится меняться либо держаться за свое привычное. С другой стороны, поиск диктуется временем, в котором мы живем», — заявила художественный руководитель.

В разговоре об опере «Мороз, Красный нос» Брусникина призналась, что всегда воспринимала поэму Некрасова как «нечто большее», чем детское произведение. По ее мнению, поэзия Некрасова мощная и вместе с этим простая — именно это стало поводом для того, чтобы сделать постановку в музыкальном формате.

«Если о любви мы говорим и пишем много, то произведений, конкретно посвященных смерти, довольно мало. Наша постановка в том числе и том, как это преодолевается», — отметила она.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 25 декабря

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