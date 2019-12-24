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С 1 января правила сдачи на водительские права изменятся

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В российском правительстве подписали постановление об изменении правил приема экзаменов на водительские права. Некоторые положения вступят в силу уже с 1 января, остальные — с 1 октября. В начале 2020 года разрешат обучать вождению на магистралях. Кроме того, изъятый ранее документ будут возвращать только после того, как их владелец оплатит все штрафы. С 1 октября части экзамена «город» и «площадка» объединят, а экзаменаторы получат право аннулировать результаты испытания. Также отменят так называемый учебный маршрут. Сдающим на права будут озвучивать лишь список улиц, по которым будущим водителям предстоит проехать.

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