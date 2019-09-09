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ГИБДД усложнит выдачу водительских прав

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Госавтоинспекция хочет усложнить выдачу прав. Ведомство разработало поправки к закону «О безопасности движения». Изменения коснутся мотоциклистов, им повысят возраст получения прав с 18 до 20 лет. Перед экзаменом нужно будет два года поездить на маломощных байках. Для этого введут новую подкатегорию А2. Управлять грузовиками и автобусами без стажа можно будет только с 21 года. Права категории С и D дадут только тем, кто год водил легковую машину.

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