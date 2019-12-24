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Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае

Новейший истребитель разбился в 120 км к северу от Комсомольска-на-Амуре при выполнении испытательного полета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Неуправляемый полет: что погубило Су-57 в Хабаровском крае
2019-12-24 17:52:06">
2019-12-24 17:52:06
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Российский истребитель пятого поколения Су-57, который 24 декабря разбился в 120 км к северу от Комсомольска-на-Амуре, планировалось передать ВКС до конца года. Об этом сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Причиной происшествия мог стать отказ системы управления при выполнении испытательного полета. Эта версия в качестве одной из приоритетных рассматривается специальной комиссией, которой предстоит определить, что привело к ЧП. Помочь экспертам в этом должны данные бортовых самописцев и доклад летчика Су-57, который успешно катапультировался и не получил травм. По счастливому стечению обстоятельств не оказалось жертв и разрушений и в месте падения самолета.

Электронный отказ

Как рассказали «Известиям» знакомые с ситуацией источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, в настоящее время рассматриваются две основные версии потери самолета: человеческий фактор и отказ бортовых систем.

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Одной из возможных причин ЧП собеседники назвали отказ электро-дистанционной системы управления самолета (ЭДСУ). Система могла выйти из строя в результате отказа одного из ее компонентов или сбоя программного обеспечения.

С помощью ЭДСУ осуществляется управление летательным аппаратом, пояснил «Известиям» Герой России, летчик-испытатель Олег Мутовин.

— В процессе полета ЭДСУ передает управляющие движения летчика или системы автоматического управления с помощью электрических сигналов на органы управления — аэродинамические рули или устройства отклонения вектора тяги. Поэтому на Западе для нее принята аббревиатура FBW — Fly-by-Wire, «управление полетом по проводам». Она начала внедряться в 70-х годах и в настоящее время используется не только на военных самолетах, но на гражданских лайнерах и даже на некоторых типах вертолетов.

По словам эксперта, ЭДСУ имеет множество преимуществ — например, избавляет от необходимости использования жестких тяг между органами управления и рулевыми поверхностями. Это позволяет серьезно экономить в весе и в объеме планера, что особо ценится в авиации. Непосредственно рулевые поверхности отклоняют электроприводы. Использование ЭДСУ позволяет достичь боевым самолетам высокой маневренности и эффективности, а гражданским — улучшить экономичность и производительность.

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армия самолет разблился
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— На Су-57 многоступенчатая система защиты от ошибок пилотирования, — рассказал «Известиям» представитель ВПК, знакомый с ситуацией. — Она не позволяет «загнать» самолет на критические режимы полета. За счет бортовых компьютеров и двигателей с изменяемым вектором тяги машину можно вывести из самых сложных ситуаций. Летчику достаточно нажать на кнопку, и система управления вернет машину в горизонтальный полет.

Полный отказ такой системы в настоящее время — большая редкость, отметил Олег Мутовин, так как обычно сигналы управления передаются одновременно по четырем каналам. Отказ одного из них или поступление по нему ложной информации — повод для перезапуска. При отказе двух каналов лучше вернуться на аэродром, подчеркнул эксперт.

При отказе трех каналов летчик должен перейти в режим «Прямая связь», как его называют на боевых самолетах, — пилот управляет машиной вручную. Алгоритм управления становится упрощенным, но полет поддерживается. Опытный пилот выйдет из такой ситуации без проблем, отметил эксперт.

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Другой возможной причиной мог стать отказ двигательной автоматики. Эта система регулирует режимы работы двигателей Су-57 и подачу топлива.

Полтора часа на спасение

После возникновения аварийной ситуации в 4:14 мск (11:14 по местному времени) пилот истребителя катапультировался. Спустя десять минут к месту падения вылетел дежурный заводской вертолет Ми-8 поисково-спасательной службы. Готовы были присоединиться к поисково-спасательной операции самолет Ан-30 и еще один вертолет с аэродрома Хабаровск, но их помощь не потребовалась. Менее чем через полтора часа после катапультирования летчик-испытатель был доставлен на аэродром Дземги.

Бортовые самописцы обнаружили в тот же день. Они находятся в удовлетворительном состоянии. Как сообщил «Известиям» источник с завода, на самолете было также установлено новое тестовое оборудование, которое передавало разработчикам основные параметры полета и работы бортовых систем в режиме реального времени. Эта информация вместе с данными «черных ящиков» поможет ускорить поиск причины летного происшествия.

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Точные причины происшествия установит комиссия, которая уже приступила к работе. Самолет еще не был официально передан ВКС и оставался в реестре экспериментальной авиации. Поэтому в соответствии с законодательством расследованием занялся Минпромторг России. По сообщению пресс-службы ведомства, возглавит расследование заместитель министра Олег Бочаров. В комиссию, по данным «Известий», войдут также представители Главкомата ВКС, специалисты ОАК, ОКБ Сухого, ЛИИ имени Громова и 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны.

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Что ждет серию

Авария российского истребителя пятого поколения впервые привела к потере самолета. В июне 2014 года двигатель одного из прототипов Су-57 загорелся на испытаниях в подмосковном Жуковском. Борт получил серьезные повреждения, но после ремонта его удалось вернуть в программу летных испытаний.

В конце ноября заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что первый серийный истребитель пятого поколения передадут Министерству обороны до конца 2019 года. По данным источников «Известий» в военном ведомстве, именно этот экземпляр — самолет с бортовым номером «01 синий» и заводским № 51001 — и разбился под Комсомольском-на-Амуре. В 2020-м в ВКС должна была поступить еще одна машина этого типа — серьезно нарастить темпы производства самолетов планировалось в последующие годы. Всего же до конца 2027-го по действующим контрактам ВКС должны получить 76 Су-57, которыми будут оснащены три авиационных полка.

При этом происшествие вряд ли скажется на планах по серийному производству истребителя, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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— Самолет давно отработан, прошел летные испытания и принят на вооружение, — объяснил он «Известиям». — А от аварийной ситуации не застрахована ни одна машина. Можно вспомнить, как на этапе испытаний упал F-22, какие проблемы были у F-35. Это абсолютно рядовая штатная ситуация. Просто будут установлены причины и приняты меры, — заключил Владислав Шурыгин.

Серийное производство Су-57 официально стартовало в мае 2019 года. Первоначально в действующей государственной программе вооружений на 2018–2027 предусматривалась постройка только 16 новейших истребителей. По личному распоряжению Владимира Путина эти планы были радикально пересмотрены в сторону увеличения. Большая серия позволила Министерству обороны договориться с Объединенной авиастроительной корпорацией о снижении цены на новейший и самый дорогой истребитель России на 20%.

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