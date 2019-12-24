Правительство России увеличило размер ущерба при классификации ЧС

Правительство России изменило постановление от 21 мая 2007 года «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которым корректируется размер ущерба при определении вида чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Документ с подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован во вторник, 24 декабря, на официальном портале правовой информации. Все изменения вносятся в первый пункт указанного постановления.

Чрезвычайные ситуации, следует из документа, классифицируются в зависимости от территории распространения, числа людей, погибших или получивших травмы, либо размера материального ущерба.

В новой версии документа в ЧС локального характера нанесенный бедствием ущерб увеличивается со 100 тыс. до 240 тыс. рублей. В ЧС межмуниципального характера сумма ущерба увеличена с 5 млн до 12 млн рублей. В ЧС федерального характера — с 500 млн до 1,2 млрд рублей.

Ранее во вторник МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС. Министерство обратилось к президенту России, который поручил подготовить изменения в законодательство, чтобы в случае чрезвычайных происшествий была возможность принудительной эвакуации местных жителей.