Прямой эфир

Правительство России увеличило размер ущерба при классификации ЧС

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России изменило постановление от 21 мая 2007 года «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которым корректируется размер ущерба при определении вида чрезвычайных ситуаций (ЧС).

На стадии котла: единый фонд страхования от ЧС хотят создать за счет граждан
Средства из него будут направляться в регионы, где объявлена чрезвычайная ситуация

Документ с подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован во вторник, 24 декабря, на официальном портале правовой информации. Все изменения вносятся в первый пункт указанного постановления.

Чрезвычайные ситуации, следует из документа, классифицируются в зависимости от территории распространения, числа людей, погибших или получивших травмы, либо размера материального ущерба.

В новой версии документа в ЧС локального характера нанесенный бедствием ущерб увеличивается со 100 тыс. до 240 тыс. рублей. В ЧС межмуниципального характера сумма ущерба увеличена с 5 млн до 12 млн рублей. В ЧС федерального характера — с 500 млн до 1,2 млрд рублей.

Ранее во вторник МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС. Министерство обратилось к президенту России, который поручил подготовить изменения в законодательство, чтобы в случае чрезвычайных происшествий была возможность принудительной эвакуации местных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа средняя цена полиса по страхованию жилья от ЧС
Режим ЧС из-за ливней сняли в Приморском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019