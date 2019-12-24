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МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

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Фото: ТАСС/МЧС России
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Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава министерства Евгений Зиничев в интервью ТАСС, опубликованном 24 декабря.

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«Во время наводнения в Амурской области летом этого года мы столкнулись с <...> проблемой — это отказ местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте», — уточнил Зиничев.

По его словам, министерство обратилось к президенту России Владимиру Путину, который дал поручение подготовить изменения в законодательство, чтобы в случае чрезвычайных происшествий была возможность принудительной эвакуации местных жителей.

Также Зиничев напомнил, что в настоящий момент эвакуацию можно осуществить только в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции или режима чрезвычайного положения.

Глава МЧС рассказал также, что дал поручение министерству подготовить предложения по введению ответственности за неполную или недостоверную информацию о чрезвычайных событиях, получаемую из других федеральных органов исполнительной власти.

«К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них используют безответственный подход: хочу дам информацию, хочу — нет. Но ситуация меняется», — отметил Зиничев.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. Всего было размыто и подтоплено 500 км трасс, более 100 воздушных линий электропередачи. Ущерб сельскому хозяйству Приамурья достиг 1,5 млрд рублей.

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