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Режим ЧС из-за ливней сняли в Приморском крае

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В Приморском крае отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен в связи с сильными осадками. По данным краевой комиссии по ЧС, работы по ликвидации последствий ливней завершились.

Дожди прошли в Приморье в конце лета. Из-за осадков пострадало около 50 населенных пунктов, где оказались повреждены дороги и мосты. Также урон был нанесен сельскохозяйственным производителям. Режим ЧС ввели в регионе 29 августа, он действовал до 11 декабря. Об этом сообщает Vostokmedia.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о приостановлении режима ЧС в связи с тем, что работы по ликвидации последствий дождей закончились. Также местные жители, которым нанесен ущерб, получили компенсации. В завершающей стадии находится расчистка русел рек и ремонт поврежденных дорог.

Ранее сообщалось, что ливни стали причиной подтопления 859 жилых домов и 6 тыс. приусадебных участков.

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