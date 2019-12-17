Названа средняя цена полиса по страхованию жилья от ЧС

Согласно предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), средняя страховая премия по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 году составит 350–450 рублей в год. Об этом в ходе пресс-конференции в «Известиях» 17 декабря сообщил президент ВСС Игорь Юргенс.

По его словам, встречи с властями регионов по вопросу страхования жилья уже прошли в Хабаровске, Иркутске, Чите и Краснодаре. В Краснодарском крае по итогам встречи создана рабочая группа по внедрению страхования жилья от ЧС, в которую вошел представитель ВСС.

Как отметил Юргенс, активность по вопросу об организации возмещения ущерба, причиненного жилью граждан, с использованием механизма добровольного страхования наблюдается в ряде других регионов.

По состоянию на конец 2019 года приняты все нормативные документы, предусмотренные законодательством о возмещении ущерба, причиненного жилым помещениям граждан в результате ЧС. Речь идет о правилах информационного взаимодействия с единой базой по страхованию АИС «Жилье», максимальном размерам возмещения по рискам гибели или повреждения жилья в результате ЧС и методики определения размера ущерба.

В настоящее время запущена в эксплуатацию информационная система АИС «Жилье».

«Страхование жилья от чрезвычайных ситуаций позволит существенно снизить нагрузку на региональные бюджеты в случае возникновения ЧС и одновременно обеспечит граждан полноценной гарантией восстановления их имущества, поврежденного или утраченного при чрезвычайной ситуации», — объяснил Юргенс.

Для успеха проекта необходимы также дополнительные стимулы как для региональных властей, так и для граждан, страхующих жилье, отметил глава ВВС. По его мнению, уместно было бы снизить ставку налога на жилье для тех, кто его застраховал, снизить коммунальные платежи.

Жилье, выдаваемое гражданам взамен утраченного в случае, если оно не было застраховано, должно выдаваться только на условиях социального найма, а не в собственность, полагает Юргенс.

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Первые страховые программы будут запущены в 2020 году.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что россиянам нельзя ставить в вину отсутствие страховки.