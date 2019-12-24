Названа ориентировочная дата прибытия нового посла США Салливана в РФ

Новый посол США в России Джон Салливан ориентировочно прибудет в страну в начале января 2020 года. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе американского посольства в Москве Ребекку Росс.

«Мы ждем окончательного подтверждения даты его прибытия, но это точно будет после (рождественских и новогодних — Ред.) праздников», — рассказала она агентству.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео привел Салливана к присяге.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман завершил работу в Москве 3 октября. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отзывалась о нем как о профессионале, который, к сожалению, не смог реализовать отношения между двумя странами. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров связывал уход Хантсмана с возможным стремлением США и РФ начать с чистого листа.

11 октября президент США Дональд Трамп направил законодателям страны предложение рассмотреть кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла США в России.

На следующий день сенат США утвердил кандидатуру Салливана. За него проголосовали более половины сенаторов.

23 ноября Салливан провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которой они обсудили решение проблем в отношениях между двумя странами. В свою очередь, замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на то, что в случае назначения Салливана на должность посла отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся.