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Власти рассмотрят возможность замены служебных машин чиновников на такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Власти задумались об оптимизации расходов на служебные машины для федеральных чиновников. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова.

Подлинность документа РБК подтвердили два осведомленных источника.

Правкомиссия поручила Минфину совместно с Минтрудом, Минтрансом и управлением делами президента разработать проект поправок в Указ президента № 272 от 4 марта 2010 года («О транспортном обслуживании федеральных госслужащих»). Им должен вводиться запрет на «автотранспортное обслуживание с персональным закреплением» для должностных лиц, занимающих должности ниже руководителей структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти.

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«Такой опыт есть, и логично подумать о его распространении», — рассказал изданию источник.

По его мнению, вопрос сотрудничества с агрегаторами такси нуждается в тщательной проработке, так как необходимо изучить множество факторов работы такси.

У «Яндекс.Такси» есть опыт сотрудничества с госкомпаниями, рассказал представитель компании. «Мы видим, что и в целом интерес государственных компаний к закупке таких услуг растет», — отметил он.

Ранее в декабре стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков. Разрешение осуществлять перевозки легковым такси смогут получать и самозанятые граждане, а не только индивидуальные предприниматели и юрлица.

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