Новые учебники по удмуртскому языку разработали в Ижевске

В Удмуртии разработали новые учебники по удмуртскому языку. Их уже опробовали специалисты научно-исследовательского института национального образования, который был создан при республиканском министерстве образования.

По словам главы постоянной комиссии по науке Госсовета Удмуртии Татьяны Ишматовой, учебники рассчитаны на разный уровень владения языком. Есть и электронные пособия, учебные словари и контрольно-измерительные материалы.

Среди финно-угорских изданий учебники по удмуртскому языку считаются одними из лучших. Линия для начальной школы включена в Федеральный перечень.

Как отмечает ИА «Сусанин», в последние два года из республиканского бюджета выделяются деньги на выпуск учебников в полном объеме. Кроме того, более 3 млн рублей заложено на создание образовательного портала национального образования.