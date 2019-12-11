Еще два гериатрических кабинета откроют до конца года в Удмуртии

На территории Удмуртии в течение 2019 года появилось 13 гериатрических кабинетов. «Врачи для людей старшего возраста» принимают в Ижевске и других населенных пунктах. Главный внештатный специалист по гериатрии минздрава республики Наталья Бисерова рассказала журналистам, что до конца декабря планируется открыть еще два кабинета — в Воткинской и Сарапульской районных больницах.

Как передает ИА «Сусанин», в Удмуртии доля людей старше 65 лет составляет почти 13,2%, в целом по России — 22%, в Европе — 26%, во всем мире — 13,5%. Кабинеты гериатрии создают в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

Его основные цели — увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни, создание системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Ранее по этому нацпроекту в Татарстане открыли школу реабилитации и ухода для пожилых людей и инвалидов.