Школа ухода за пожилыми людьми открылась в Татарстане

В Верхнеуслонском районе Татарстана появилась школа реабилитации и ухода для пожилых людей и инвалидов. Специалисты будут проводить лекции о процедурах гигиены и реабилитации.

Школа будет работать на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Островок надежды». Программа разработана в рамках реализации проекта «Старшее поколение нацпроекта «Демография». Занятия будут проводить для социальных работников и родственников граждан, которым ужен особый уход. На лекциях им расскажут о процедурах общего ухода, профилактике осложнений, методах самоконтроля и дезинфекции, а также о правилах кормления и использования средств реабилитации. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Благодаря специальной подготовке родственники смогут решать психологические и морально-этические проблемы в семье. Основной целью является повышение уровня жизни и адаптации инвалидов и пожилых людей в привычной домашней обстановке.