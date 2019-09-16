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Школа ухода за пожилыми людьми открылась в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Верхнеуслонском районе Татарстана появилась школа реабилитации и ухода для пожилых людей и инвалидов. Специалисты будут проводить лекции о процедурах гигиены и реабилитации.

Школа будет работать на базе комплексного центра социального обслуживания населения «Островок надежды». Программа разработана в рамках реализации проекта «Старшее поколение нацпроекта «Демография». Занятия будут проводить для социальных работников и родственников граждан, которым ужен особый уход. На лекциях им расскажут о процедурах общего ухода, профилактике осложнений, методах самоконтроля и дезинфекции, а также о правилах кормления и использования средств реабилитации. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Благодаря специальной подготовке родственники смогут решать психологические и морально-этические проблемы в семье. Основной целью является повышение уровня жизни и адаптации инвалидов и пожилых людей в привычной домашней обстановке.

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